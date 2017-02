Gewo will Neubauten für den Bedarf von morgen

Bis zum Jahr 2030 fehlen in Nordhorn fast 2750 Wohnungen, darunter fast 300 Sozialwohnungen – vor allem für Singles und Paare. Auf diesen Bedarf will die Stadt Nordhorn ihre Wohnungsgesellschaft Gewo ausrichten.

Nordhorn. Seit wenigen Wochen liegt es vor: das Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises für die gesamte Grafschaft. Es analysiert für jede Gemeinde im Kreisgebiet die aktuelle Lage auf dem Wohnungsmarkt und zeigt auf, wie sich Bestand und Nachfrage bis 2030 entwickeln.

Für die Kreisstadt Nordhorn geht die Prognose davon aus, dass bis 2030 pro Jahr 180 Wohnungen neu gebaut werden müssen. Verschiebungen werden unter anderem auf dem Mietwohnungsmarkt erwartet, insbesondere im Bereich der mietpreisgebundenen Wohnungen: Hier werde es eine verstärkte Nachfrage nach kleinen Wohnungen für Ein- und Zweipersonenhaushalte geben.

Erste Pläne gibt es bereits

„Angesichts dieser absehbaren Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt wird unsere Gewo stark gefordert sein“, meint Bürgermeister Thomas Berling. „Die Stadt als Hauptgesellschafter erwartet, dass die Gewo diese Herausforderung annimmt.“

Geschäftsführung und Aufsichtsrat sind sich einig: Die Gewo muss ran. Schon werden erste Pläne für ein Neubauprogramm gezeichnet, das in den nächsten fünf Jahren über 100 neue Sozialwohnungen schaffen könnte.

Nachfrage nach größeren Wohnungen soll sinken

„Die Gewo hat Anpassungsbedarf vor allem bei kleinen Wohnungen“, sagt Geschäftsführer Reno Schütt. Gerade in den nächsten Jahren werde aber rund ein Drittel der Nachfrage (32,5 Prozent) auf Singlewohnungen bis 50 Quadratmeter entfallen und ein weiteres gutes Drittel (36,5 Prozent) auf Wohnungen für zwei Personen (maximal 60 Quadratmeter). Wohnraum für drei Personen soll laut Prognose des Wohnraumversorgungskonzepts künftig nur noch gut 14 Prozent, noch größere Wohnungen knapp 17 Prozent der Nachfrage ausmachen.

Schütt will die Gewo deshalb in den kommenden Jahren vor allem auf den Neubau kleiner Sozialwohnungen fokussieren. Dafür winken scheinbar verlockende staatliche Finanzierungsangebote: langfristige Kredite, die 30 Jahre lang zinsfrei gewährt werden. Doch sie sind an viele Bedingungen geknüpft – unter anderem an die Bedingung, die Neubauwohnungen zu den vorgeschriebenen Sozialmieten und ausschließlich an berechtigte Nutzer zu vermieten. Außerdem werden die Fördermittel nur gewährt, wenn die Gewo als Bauherr in die Finanzierung 25 Prozent Eigenkapital einbringt.

Planer wollen Strategie entwickeln

Ein Teil dieses Eigenkapitals könnte ein eigenes Grundstück sein. Zudem verfügt die Gewo in Nordhorn über viele Grundstücke, die zentrumsnah liegen und kurzfristig ohne neues Bauleitverfahren bebaubar wären. „Nachverdichtung auf eigenen Grundstücken“ lautet daher die Vorgabe für Schütts Neubauprogramm. Im Visier haben die Gewo-Planer unter anderem die Gewo-Siedlung am Strampel, die Wohnblocks zwischen Wilhelm-Raabe-Straße und Denekamper Straße sowie eigene Freiflächen in der Blumensiedlung. Überall dort wäre zwischen den vorhandenen Gebäuden reichlich Platz für „Nachverdichtungen“.

Wie die städtische Wohnungsgesellschaft sich diesem Thema in den kommenden Jahren stellen soll, wollen Aufsichtsrat und Gesellschafter Anfang Mai bei einer Klausurtagung ausloten. „Wir brauchen eine strategische Planung bis 2030, dafür ist die Klausurtagung sehr wichtig“, sagt Aufsichtsratsvorsitzende Wiebke Buchholz-Will (SPD). Die Zeit dafür sei günstig, meint auch ihr Stellvertreter Malte Kramer (CDU): „Jetzt am Anfang der Wahlperiode des neuen Stadtrats können wir perspektivisch diskutieren, wo wir mit der Gewo hinwollen, ohne dass wir uns in Wahlkampfthemen verlieren.“

Mietkosten werden gedeckelt

Bauen will die Gewo in den nächsten Jahren auf jeden Fall, aber wo und wie, ist noch offen. Allein am Strampel wären zum Beispiel Baufelder für sechs weitere Mehrfamilienhäuser mit zusammen gut 65 Wohnungen verfügbar. Insgesamt könnten auf sofort bebaubaren Gewo-Flächen kurzfristig mindestens 100 Wohnungen entstehen – am liebsten in einer kostensparenden Serienbauweise.

Der Kostenrahmen spielt bei den Neubauüberlegungen eine entscheidende Rolle, vor allem wegen der gesetzlichen Mietpreisbindung. Für Sozialwohnungen gilt in Nordhorn zurzeit eine Mietpreis-Obergrenze von etwa 5,60 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Die „auskömmliche Miete“ für eine Neubauwohnung müsste aber nach Berechnungen der Gewo bei 6,46 Euro liegen. Schütt: „Da müssen wir uns also noch einiges einfallen lassen, um alle heutigen Standards einzuhalten und trotzdem sparsam zu bauen.“

