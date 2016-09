Gewerkschaft fürchtet ums Bauen in der Grafschaft

gn Nordhorn/Osnabrück. Es werden Wohnungen gebaut – noch jedenfalls: 55,8 Millionen Euro wollen Bauherren und Investoren in den Neubau von Wohnungen im Landkreis Grafschaft Bentheim investieren. Das sind die veranschlagten Kosten für 311 Neubau-Wohnungen, für die es im ersten Halbjahr dieses Jahres eine Baugenehmigung in der Grafschaft gab. Zum Vergleich: In der ersten Jahreshälfte 2015 bekamen lediglich 156 Wohnungen den „roten Punkt“ vom Bauamt – und damit das grüne Licht für den Bau. Das teilt die IG Bauen-Agrar- Umwelt mit und beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Doch die Bau-Gewerkschaft warnt: „Der Bau neuer Wohnungen hat einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Denn der Kredithahn ist ziemlich zugedreht: Viele Menschen, die ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen wollen und deshalb zur Bank gehen, bekommen heute kein Darlehen mehr. Sie scheitern an der Finanzierung ihres Traums von den eigenen vier Wänden“, sagt Wilhelm Schlee von der IG BAU Osnabrück-Emsland.

Schuld daran sei die Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie der Europäischen Union, die die Bundesregierung „besonders hart in deutsches Recht umgesetzt“ habe. Die Richtlinie schreibe Kreditinstituten seit März vor, bei der Vergabe von Darlehen in erster Linie auf das vorhandene Vermögen und auf die Höhe des Einkommens während der Rückzahlungsphase zu achten.

Anders als noch zu Beginn des Jahres dürfen Wohnimmobilien oder Grundstücke von Banken nicht mehr als Sicherheit akzeptiert werden. „Wer heute neu bauen oder umbauen will, sollte also flüssig sein. Bauherren müssen viel auf der hohen Kante oder ein dickes Einkommen haben, das auch in Zukunft sicher ist. Am besten beides“, sagt IG BAU-Bezirkschef Wilhelm Schlee.

Besonders hart trifft dies, so die IG BAU, junge Familien und ältere Menschen. „Viele von ihnen wären vor einem Jahr noch gern gesehene Kunden bei der Bank oder Sparkasse gewesen. Heute aber müssen die Kreditinstitute ihnen die Finanzierung oft verweigern“, so Schlee. Denn die Banken seien nun verpflichtet, nachzuweisen, dass ein Kunde seinen Kredit auch bis zum Lebensende tilgen könne. „Das wird für viele Rentner zum Problem. Der Wunsch, die eigene Wohnung oder das eigene Haus energetisch zu sanieren und vor allem altersgerecht umzubauen, um möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen zu können, scheitert jetzt bei ihnen am nötigen Kredit. Von den Neubauplänen junger Paare ganz zu schweigen“, beklagt die Gewerkschaft.

Der „zugedrehte Kredithahn“ für den Wohnungsbau werde zu einem starken Rückgang der Baugenehmigungen im Landkreis Grafschaft Bentheim führen, warnt die IG BAU. Die Gewerkschaft geht von einer „düsteren Prognose“ für die Jahresstatistik der Baugenehmigungen aus. „Das schadet der Wirtschaft und den Jobs in der Region. Denn der Wohnungsbau ist ein wichtiger Motor für die Binnenkonjunktur“, sagt Wilhelm Schlee. Durch einen Rückgang des Wohnungsbaus seien auch Auswirkungen auf den Mietpreis nicht auszuschließen.

Die IG BAU fordert deshalb die Bundesregierung auf, die „überzogenen Vorschriften“ zu korrigieren und mehr Möglichkeiten für die Finanzierung des Wohnungsbaus im Rahmen der EU-Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie zuzulassen.