Gewaltige Smog-Glocke nimmt Menschen in Nordchina die Luft

Starker Smog nimmt den Menschen in vielen Städten Nordchinas erneut die Luft. Messungen für gefährlichen Feinstaub (PM2,5)​ ergaben in Peking am Montag „sehr ungesunde“ Werte von über 250 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft - das Zehnfache des Grenzwertes der Weltgesundheitsorganisation (WHO).