Gesucht: Neues Zuhause für Hühnerschreck „Sawala“

gn Nordhorn. Die im April 2016 erstmalig ins Leben gerufene Aktion „Zootier des Jahres“ unterstützt zusammen mit dem Tierpark Nordhorn ein neues Projekt in Indonesien zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Javaleoparden.

Das Schutzprojekt für den seltenen Javaleoparden hat seinen Untersuchungsschwerpunkt in Gunung Sawal, ein im Westen der Insel Java gelegenen Bergwaldgebiet. Ziel ist es, zunächst per Kamerafallen die Leopardenpopulation erfassen zu können sowie die örtliche Bevölkerung über das Projekt zu informieren und hilfreich Tipps für das nicht immer komplikationsfreie Zusammenleben mit den hochbedrohten Wildkatzen zu geben.

Die Planungen für das Projekt waren noch nicht ganz abgeschlossen, schon wurde das Projektteam von aufgebrachten Dorfbewohnern alarmiert: Ein Bauer hatte in seinem Hühnerstall einen jungen männlichen Leoparden gefangen. Kurzentschlossen hat das Projektteam in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden das Tier beschlagnahmt und vorübergehend in einem benachbarten Safaripark untergebracht. „Mit einem so spannenden Beginn des Projektes haben wir nicht gerechnet. Der Leopard ist schon fast ein kleines Maskottchen und wurde von den Mitarbeitern auf den Namen Sawala getauft. Wir hoffen sehr, dass Sawala bald in einem geeigneten Schutzgebiet freigelassen werden kann“, so Dr. Nils Kramer, Geschäftsführer des Nordhorner Tierparks und Mitbegründer der Aktion „Zootier des Jahres“.

Paten für Sawala gesucht

Für Sawala ist das Nordhorner Team vom Zootier des Jahres auf der Suche nach Paten, um die Kosten für die vorübergehende Unterbringung im Safaripark sowie für die Wiederauswilderung tragen zu können. Hier lässt sich auch gleich das Nützliche mit dem Praktischen verbinden: Wem noch ein sinnvolles und ganz persönliches Geschenk für seine Lieben fehlt, sei eine Patenschaft für Sawala als Geschenk ans Herz gelegt. Jeder Pate erhält eine persönliche Patenschaftsurkunde sowie exklusive Neuigkeiten aus den Leopardenschutzprojekten auf Java, Sri Lanka sowie im Iran. Natürlich wird das Team vom Zootier des Jahres seine Paten auch über die weitere Entwicklung von Sawala auf dem Laufenden halten.

Die im April 2016 erstmalig ins Leben gerufene Aktion „Zootier des Jahres – Der Leopard“ hat das Ziel, die hoch bedrohten Wildkatzen in ihren Herkunftsgebieten zu schützen. Auch der Familienzoo in der Grafschaft Bentheim unterstützt die Artenschutzkampagne durch Spenden und Umweltbildungsaktionen.

Wer einen Teil zum Gelingen der Projekte beitragen will, kann mit einer Spende helfen.

Spendenkonto:

Volksbank im Unterland, BIC: GENODES1VLS, IBAN: DE21620632630054550041, Verwendung: Leopard.