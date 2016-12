dpa Dachau. Das vor knapp zwei Jahren in der Dachauer KZ-Gedenkstätte gestohlene Tor ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in Norwegen gefunden worden. In Bergen sei ein eisernes Tor mit dem bekannten Schriftzug sichergestellt worden, teilte die Polizei in München mit. Das Tor werde derzeit geprüft.