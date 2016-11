Gestohlener Schmuck unter Nudeln aufgetaucht

Emsbüren. Nach dem großen Schock folgte wenige Tage später die große Erleichterung. Ein Italiener hatte am Freitag aus seinem Heimatland Ohrringe, Armbänder, Halsketten und eine größere Menge violetter Edelsteine mit dem Auto nach Emsbüren gebracht. 14 Stunden hatte die Fahrt mit dem Auto gedauert.

Der Schmuck im Wert von 20.000 Euro stammt aus dem aufgegebenen Geschäft seiner Frau. Der Mann wollte ihn in Deutschland verkaufen. Doch beim Auspacken des Autos geschah das Missgeschick: Die Tüte mit dem Schmuck verschwand.

Verdacht: Tüte beim Ausladen vergessen

Der 63-jährige Italiener hatte – so glaubte er – die Tüte neben das Auto gestellt und dort vergessen. Als er am Sonnabend nachsah, waren Schmuck und Tüte verschwunden. Er ging zur Polizei und zeigte den vermeintlichen Diebstahl an.

Glücklicherweise wurde die Diebstahltheorie schnell ausgeräumt. Wie sich herausstellte, befand sich der Schmuck unter Lebensmitteln, die der Mann an seine in Deutschland lebenden Kinder verteilen wollte, teilte die Polizei mit. Unter welchen Lebensmitteln genau? „Beim Verteilen der Pasta entdeckte der Mann den Schmuck“, sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden.