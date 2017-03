Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hasskommentaren vorgelegt

Mehr aus diesem Ressort

Die britische Premierministerin Theresa May hat vom Parlament freie Hand für die EU-Austrittsverhandlungen bekommen. Doch es droht neuer Streit. mehr...

Für das Landgericht Paderborn gibt es neue Teile im rätselhaften Puzzle um die tödlichen Misshandlungen im „Horrorhaus“ in Höxter zusammenzufügen. Erstmals hat der Angeklagte ausgesagt. mehr...

Die syrische Regierung gibt der Türkei die Schuld für die Absage der Rebellen an die neue Runde der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana. mehr...

Trump hatte ohne Belege in einer Serie wütender Tweets behauptet, Obama habe Telefone im Trump-Tower in New York abhören lassen, als der neugewählte Präsident dort das Hauptquartier für seine Vorbereitungen auf die Präsidentschaft aufgeschlagen hatte. mehr...