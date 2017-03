Bad Bentheim. Gerold Hartger (LC Nordhorn) hat am Sonnabend die 15. Auflage des Bentheimer Waldlaufes über die 10-km-Distanz in einem Start-Ziel-Sieg ganz souverän in 32:49 Minuten vor seinem Teamkameraden Klaus Eckstein (35:41) gewonnen. Maurice Backschat (35:49) vervollständigte das siegreiche LCN-Trio. Auch bei den Frauen gab es den erwarteten LCN-Doppelerfolg. Imke Sumbeck siegte in 41:35 vor Edith Stiepel, für die 42:58 gemessen wurden. Die LCN-Erfolgsserie unterbrach lediglich der Gildehauser Matthias Hardt im Dress des OTB Osnabrück. Die 5-km-Strecke entschied er in 15:54 Minuten für sich vor dem Meppener Tobias Hüer (16:24). Dritter wurde LCN-Vertreter Stefan Würth (17:26). Bei den weiblichen Teilnehmerinnen gab es durch Josephine Skutta (20:02) und Finja Buchalla (20:27), die beide der weiblichen Jugend angehören, sowie Silvia Rode (22:42) und Julia Holboer sogar einen vierfachen Erfolg.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/gerold-hartger-gewinnt-15-bentheimer-waldlauf-187613.html

Bad Bentheim. Gerold Hartger (LC Nordhorn) hat am Sonnabend die 15. Auflage des Bentheimer Waldlaufes über die 10-km-Distanz in einem Start-Ziel-Sieg ganz souverän in 32:49 Minuten vor seinem Teamkameraden Klaus Eckstein (35:41) gewonnen. Maurice Backschat (35:49) vervollständigte das siegreiche LCN-Trio. Auch bei den Frauen gab es den erwarteten LCN-Doppelerfolg. Imke Sumbeck siegte in 41:35 vor Edith Stiepel, für die 42:58 gemessen wurden. Die LCN-Erfolgsserie unterbrach lediglich der Gildehauser Matthias Hardt im Dress des OTB Osnabrück. Die 5-km-Strecke entschied er in 15:54 Minuten für sich vor dem Meppener Tobias Hüer (16:24). Dritter wurde LCN-Vertreter Stefan Würth (17:26). Bei den weiblichen Teilnehmerinnen gab es durch Josephine Skutta (20:02) und Finja Buchalla (20:27), die beide der weiblichen Jugend angehören, sowie Silvia Rode (22:42) und Julia Holboer sogar einen vierfachen Erfolg.

Mehr aus diesem Ressort

27:31 – HSG lässt in Aue zu viele Chancen aus Selten waren die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen beim EHV Aue so nah dran an einem Sieg, aber in ihrer eigentlich stärksten Phase kurz nach der Pause gingen sie unglücklich in Rückstand. mehr...

U18 holt sich in der Grafschaft letzten Schliff Die heiße Phase der Vorbereitung auf die U18-EM läutet die deutsche Nationalmannschaft an diesem Wochenende in der Grafschaft ein. Höhepunkt ist am Sonntag (16 Uhr) das offizielle Länderspiel in Emlichheim gegen Polen. mehr...

EC Nordhorn: Große Meisterfeier im Festzelt Für die Eishockeyspieler des EC Nordhorn endet die Saison am Sonnabend mit einer Party. Im Festzelt vor der Eissporthalle wird der Regionalliga-Aufstieg gefeiert. Ein Vertreter des Verbandes übergibt den Meisterpokal. mehr...

Show-Spiel: SV Meppen trifft auf die HSG Der Fußball-Regionalligist hilft dem angeschlagenen Handball-Zweitligisten aus Nordhorn und Lingen und tritt am Sonntag, 9. April, gegen ihn an. Gespielt wird Fußball und Handball in der Emsland-Arena. mehr...