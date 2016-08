Gerold Hartger dominiert den Boeskoolloop

Der LCN-Athlet siegt in Oldenzaal über die Zehn-Kilometer-Distanz in Saisonbestzeit. „Ich bin total zufrieden. Das Rennen ging wie erwartet schnell los, das kam mir entgegen“, freute sich Hartger über den Sieg.

OLDENZAAL. Gerold Hartger vom Leichtathletik-Club Nordhorn hat die 30. Auflage des traditionellen Boeskoolloops in Oldenzaal dominiert. Mit seiner Zeit von 31:39 Minuten über die 10-km-Distanz verwies der LCN-Athlet den Niederländer Thijs Theunissen (33:22) ganz überlegen auf den zweiten Platz. Dabei hatte Hartger vor dem Start noch Zweifel gehabt, seine Erfolge aus den Jahren 2013 und 2014 wiederholen zu können. „Mit dem Ausgang des Rennens werde ich in diesem Jahr nichts zu tun haben“, hatte der LCN-Athlet vor dem Lauf gemeint.

Nach dem Start des 150-köpfigen Läuferfeldes hatte sich ein Trio gelöst, das den ersten Kilometer in 3:06 Minuten anging. Hartger versuchte, dieses Tempo zu halten, um schon in der ersten von fünf Runden im Zentrum von Oldenzaal eine Vorentscheidung herbeizuführen. So setzte sich das Duo Hartger/Theunissen ab und ging mit 30 Metern Vorsprung in die zweite Runde, in der der Niedergrafschafter noch einmal die Schlagzahl erhöhte. Damit musste auch der Läufer von Marathon Pim Mulier abreißen lassen.

Eingangs der dritten Runde hatte Hartger (12:32) einen Vorsprung von 20 Sekunden, den er im Laufe des Rennens kontinuierlich auf fast zwei Minuten ausbaute, zumal er den letzten Kilometer in 3:00 Minuten abschloss. „Ich bin total zufrieden. Das Rennen ging wie erwartet schnell los, das kam mir entgegen“, freute sich Hartger, der seine Saisonbestleistung um 43 Sekunden gesteigert hatte. Damit liegt er im Ranking des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV) auf dem zweiten Platz der Klasse M 35. Clubkamerad Sandy de Nie, der mit der Vorgabe angetreten war, unter 38:30 Minuten zu bleiben, setzte sein Vorhaben in 38:01 um und wird damit auf dem 16. Platz in der Ergebnisliste ausgewiesen.

Einen besonderen Reiz erhielt der Wettbewerb dadurch, dass 42 Läuferinnen 5:39 Minuten vor den Männern gestartet wurden, sodass es ein Verfolgungsrennen gab. Bis auf die Siegerin konnte Gerold Hartger alle weiblichen Teilnehmerinnen abfangen. Wie die Organisatoren mitteilten, soll im kommenden Jahr die Vorlaufzeit der Frauen reduziert werden.