Gerichtsprozess: Spielsüchtiger betrügt junge Frau

bt Nordhorn. Nach dem Inhalt der Anklage war es ihm in der Zeit vom 2. Mai bis zum 29. Juli gelungen, eine junge Frau aus Nordhorn um 4729 Euro zu betrügen. Von einer Frau aus Meppen hatte er danach 30 Euro ergaunert.

Den Vorwurf, betrogen zu haben, gab der Angeklagte gleich zu Beginn der Hauptverhandlung zu. Auf Fragen des Gerichts beschrieb er seine Spielerkarriere und die Umstände, die ihn wieder einmal vor Gericht gebracht hatten. Bereits in jungen Jahren war es bei ihm zu psychischen Problemen gekommen. Nach Ende der Schulzeit war es ihm nicht gelungen eine Ausbildung zu machen. Seinen Lebensunterhalt bestritt er durch verschiedene Tätigkeiten bei Leiharbeitsfirmen und durch staatliche Unterstützung. Als spielsüchtig gilt er seit 12 Jahren. Die Methoden, um an Geld für das Spielen an Automaten zu kommen, wurden im Laufe der Zeit immer ausgefeilter. Im vorliegenden Fall hatte er sich in einem Internet-Portal für Partnersuche unter falschem Namen „Max“ angemeldet. Schnell bekam er Kontakt zu einer jungen Frau aus Nordhorn. Aufgrund seiner erfundenen persönlichen Probleme kam es dann schließlich in der Zeit von Mai bis Juli zu verschiedenen Treffen, die nur der Geldübergabe dienten.

Erfundener Freund „Max“

Die als Zeugin geladene geschädigte junge Frau bestätigte die Angaben des Angeklagten. Auf Befragen des Gerichts wurde deutlich, mit welcher Raffinesse der Spielsüchtige vorging, um an Geld zu kommen, das er dann regelmäßig verspielte. Unter dem Falschnamen „Max“ hatte ein harmloser Kontakt zwischen den beiden begonnen. Man hatte miteinander gechattet und sich über persönliche Dinge ausgetauscht, bis nach einigen Wochen „Max“ über den plötzlichen Tod seines Vaters berichtete. Angeblich hatten er und seine Mutter Geldprobleme. Er bezeichnete seine Mutter als „kaufsüchtig“ und schilderte der Zeugin die Notlage seiner Familie. Die junge Frau blieb skeptisch und lehnte finanzielle Zuwendungen ab. Um ihr Misstrauen zu zerstreuen, gab der angebliche Max ihr die Telefonnummer eines Freundes, der seine Angaben bestätigen könne. In einem anschließenden Telefongespräch bestätigte der Freund die Angaben des „Max“ in vollem Umfang.

Da nun ihre Bedenken zerstreut waren, kam es im Laufe der nächsten Wochen immer wieder zu Treffen mit dem Angeklagten und finanziellen Zuwendungen. Es wurden der jungen Frau bei diesen Anlässen immer neue Geschichten präsentiert. Der Angeklagte scheute nicht davor zurück, auch den Tod seiner Mutter zu erfinden. Als die geschädigte Zeugin den Wunsch äußerte, den angeblichen Freund Max‘ einmal zu treffen, verstand es der Angeklagte mit immer neuen Geschichten, dies zu verhindern. Mit welcher Raffinesse der Angeklagte die junge Frau um ihr Geld geprellt und hinters Licht geführt hat, wurde deutlich, als diese erklärte, erst jetzt begriffen zu haben, dass es sich bei dem Angeklagten und seinen Freund Max um ein- und dieselbe Person handelte.

Antrag der Staatsanwaltschaft übertroffen

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft plädierte dafür, den spielsüchtigen Mann wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten zu verurteilen. Trotz erheblicher Bedenken sollte diese Strafe für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, um dem Angeklagten die Chance zu geben, sich von seiner Sucht zu lösen. Ein Ansatz hierzu sei zu erkennen, da er sich inzwischen in allen Spielotheken hat sperren lassen. Schadenswiedergutmachung und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit sollten ihm zur Auflage gemacht werden. In seinem letzten Wort bedauerte der Angeklagte das, was er getan hat, entschuldigte sich und versprach Wiedergutmachung des angerichteten Schadens.

Das von Richter Ratering verkündete Urteil lautete schließlich auf eine Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen Betruges in zwei Fällen. Das umfassende Geständnis und die Bereitschaft, eine Therapie zu beginnen, führten dazu, dass die Strafe für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ein Bewährungshelfer wird ihn dabei unterstützen, 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit abzuleisten und eine Therapie zur Bekämpfung der Spielsucht durchzustehen. Obwohl die im Urteil ausgesprochene Freiheitsstrafe den Antrag der Staatsanwaltschaft um einiges übertraf, akzeptierte der Angeklagte die Entscheidung und verzichtete auf die Einlegung eines Rechtsmittels.