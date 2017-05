Gericht verkündet Urteil im Niklas-Prozess

dpa Bonn. Der Prozess um den Prügel-Tod des 17-jährigen Niklas geht heute zu Ende: Voraussichtlich gegen Mittag will das Bonner Landgericht das Urteil gegen den 21 Jahre alten Angeklagten sprechen. Der Staatsanwalt hat in seinem Plädoyer überraschend einen Freispruch für den Angeklagten in diesem Punkt gefordert. Es sei nicht zweifelsfrei erwiesen, dass der 21-Jährige den Schüler geschlagen und getreten habe, sagte der Staatsanwalt. Es komme auch ein anderer Mann als Täter in Betracht. Für eine ganz andere Tat forderte er eine Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung.