Gericht: Silikonbrüste kein Hindernis für Polizeidienst

Mehr aus diesem Ressort

Mit rechten Gruppierungen habe er nichts zu tun, und sein neuer Strategiechef sei kein Rassist, sagt Trump in einem Interview mit der „New York Times“. Auch anderen Kontroversen geht er aus dem Weg. mehr...

Seit mehr als einem Monat läuft die Großoffensive auf die IS-Hochburg Mossul. Die Angreifer ziehen die Schlinge um die Stadt immer enger. Auch in Mossul selbst verlieren die Extremisten an Bewegungsfreiheit. mehr...

Das EU-Parlament hat noch gar nicht abgestimmt über ein Einfrieren der Beitrittsgespräche mit der Türkei, da macht Präsident Erdogan schon deutlich, was das Ergebnis für ihn bedeutet: nichts. mehr...

Ein Erbe hat in einem Anwesen in der Normandie einen 100 Kilo schweren Goldschatz gefunden, der laut Medienberichten 3,5 Millionen Euro wert sein soll. Das Edelmetall war unter Möbeln, in Kleidungsstücken und Schuhen, unter dem Parkett und hinter der Holzvertäfelung versteckt. mehr...