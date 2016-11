Gericht erlaubt Heldenbegräbnis für Ex-Diktator Marcos

Mehr aus diesem Ressort

Nach monatelangen Ermittlungen gegen Terrorverdächtige schlägt die Polizei zu. In NRW und Niedersachsen nehmen die Behörden mehrere mutmaßliche IS-Unterstützer fest. Den entscheidenden Tipp soll ein Rückkehrer gegeben haben. mehr...

Was tun, um die zunehmende Zahl stark übergewichtiger Menschen in den Griff zu bekommen? Die DAK-Gesundheit verlangt eine bessere Therapie - und deren Aufnahme in die Regelversorgung. mehr...