Die Grafschafter SPD stellt die Weichen für die Landtagswahl 2018. Der Kreisvorstand der Partei schlägt den Nordhorner Gerd Will als Kandidaten vor. Will verfügt bereits über eine 15-jährige Landtagserfahrung.

Gerd Will (SPD) kündigt Landtagskandidatur an

Nordhorn. Lange hatte er sich die Entscheidung offen gehalten, ob er noch einmal in die politische Arena treten sollte. Am Freitag bestätigte Gerd Will den GN, dass er erneut für die Landtagswahl 2018 kandidieren möchte. Der Kreisvorstand der Grafschafter Sozialdemokraten unterstützt den 64-jährigen Nordhorner bei diesem Vorhaben einstimmig. Auf einer Wahlkreiskonferenz am 17. März dürfte einer Nominierung nichts im Wege stehen.

Das Feuer brennt noch, die Lust am Gestalten erscheint ungebrochen. Knapp ein Jahr vor der Landtagswahl, die am 14. Januar 2018 in Niedersachsen über die Bühne geht, steckt der amtierende Sprecher seiner Fraktion für Wirtschafts- und Verkehrspolitik bereits seine Hauptziele ab. Die Wiederbelebung des Passagierverkehrs auf der Schiene zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus, unter Wills maßgeblicher Mitwirkung aufs Gleis gesetzt, soll so bald wie möglich bis Coevorden weitergeführt werden. „Die Niederländer sind jetzt am Zug“, sagte Will. In der kommenden Legislaturperiode gelte es, eine vertragliche Regelung zu erreichen. Beteiligte: Niedersachsen, die Niederlande sowie Neuenhaus, Emlichheim und Coevorden.

Auch die Straße hat Will im Blick, der dem Landtag seit 1996 (mit Unterbrechungen) seit nunmehr 15 Jahren angehört. Der Diplom-Volkswirt und ehemalige Gewerkschaftssekretär sieht die geplanten Ortsumgehungen von Emlichheim und Lohne auf gutem Weg, zum Mobilitätsschwerpunkt gehört aus seiner Sicht aber auch ein zusätzliches Landesprogramm für Radwege.

Mit Blick auf die Niedergrafschaft hält der SPD-Politiker es zudem für dringend erforderlich, die Breitbandversorgung mit schnellen Datennetzen zu verbessern – sowohl im Interesse von Unternehmen als auch von Bürgern.