Georgsdorferin im TV weiter auf Verbrecherjagd

Georgsdorf/Bochum. Die ersten acht Folgen der neuen SAT1-Krimi-Serie „Einstein“ mit Tom Beck und Annika Ernst in den Hauptrollen begeisterten bis zu 12,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer und erreichten bis zu 2,7 Millionen Zuschauer (ab drei Jahren).

Jetzt ist entschieden: SAT1 schickt die Krimi-Serie in eine zweite Staffel. „Ich freue mich riesig, dass die Serie so gut bei den Zuschauern ankommt und dass sie mit einer zweiten Staffel weitergeht. Es ist das Beste, was ich bislang gedreht habe“, sagt die Georgsdorferin. Los geht es mit den Dreharbeiten zur neuen Staffel im August, wieder in Köln und Bochum. Die Arbeiten an „Einstein“ machen nicht nur Annika Ernst besonders viel Spaß. „Bei einer Szene musste ein Kameramann so lachen, dass die Bilder ganz verwackelt sind“, erzählt sie. Die vier Hauptdarsteller von „Einstein“ – außer Annika Ernst sind das Tom Beck, Rolf Kanies als „Kommissar Tremmel“ und Haley L. Jones („Kirsten Maybach“ von der Spurensicherung) – sind weiter mit dabei.

Produziert werden die neuen Folgen wieder von Zeitsprung Pictures. Zuvor zeigt SAT1 am Dienstag, 7. Februar, das spektakuläre Finale der ersten Staffel in zwei neuen Folgen.

In „Magnetismus“ um 20.15 Uhr muss Polizeikommissar Tremmel (Rolf Kanies) sich nach einer wilden Nacht in einem Club wegen Mordes rechtfertigen: Er soll die Freundin des Clubbesitzers erschossen haben. Da Tremmel einige illegale Substanzen konsumiert hat, kann er sich an nichts erinnern. Nun ist es an Felix (Tom Beck) und Kommissarin Elena Lange (Annika Ernst), seine Unschuld zu beweisen.

In der finalen Folge der ersten Staffel „E.M.P.“ sterben durch eine elektromagnetische Welle in einem Seniorenheim gleichzeitig fünf Bewohner. Und auch Elenas Sohn Leon (Paul Bohse), der einen Herzschrittmacher hat, schwebt in Lebensgefahr.