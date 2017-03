Geldstrafen für zwei Niedergrafschafter Schläger

Im Amtsgericht Nordhorn sind zwei Niedergrafschafter zu Geldstrafen verurteilt worden. Die beiden hatten nach einer Feier am 23. Juli 2016 ein Auto attackiert und zwei Männer verprügelt.

bt Nordhorn. Nach einem Abend unter Freunden mit reichlich Alkohol malträtierten ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger auf dem Heimweg ein abgestelltes Auto. Anwohner wurden darauf aufmerksam. Einer von ihnen, der einen Nachbarn bis an die Tür begleiten wollte, versuchte zusammen mit diesem, die jungen Männer verbal zu stoppen.

Das hatte für die beiden (45 und 52 Jahre alt) schwere Folgen. Die Aggressionen der jungen Männer richteten sich nun gegen sie. Völlig unvermittelt wurde ihnen ins Gesicht geschlagen. Das jüngere Opfer erlitt Prellungen, Schürfwunden und eine stark blutende Nase. Sein Nachbar ging bewusstlos zu Boden. Trotzdem wurde, wie Zeugen berichteten, noch auf ihn eingeschlagen. Die Polizei sorgte dafür, dass der am Boden liegende Verletzte im Krankenhaus ärztlich versorgt wurde. Er konnte nach einem Tag entlassen werden.

Wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung – so der Vorwurf in der Anklage – hatten sich der 22-jährige Metallarbeiter und sein Freund, ein 23 Jahre alte Maschinenbauer, vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn zu verantworten. Während die Angeklagten versuchten, das Tatgeschehen als Notwehr darzustellen, bestätigten die Geschädigten und drei Zeugen die Vorwürfe der Anklage. Alle Beteiligten standen zum Vorfallszeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Die Blutwerte ergaben Werte zwischen 1,5 und 1,8 Promille. Hierdurch ließen sich die Ungenauigkeiten in den Aussagen erklären.

Feilschen um die Tagessätze

Das Ergebnis der Beweisaufnahme bewertete Oberstaatsanwalt Kruppa so, dass er den Vorwurf einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung nicht aufrecht erhalten könne. Dass es durch die von den Angeklagten ausgegangene Gewalt nicht zu schwerwiegenden Verletzungen bei den Geschädigten gekommen ist, sei reines Glück.

Einen Grund für die Auseinandersetzung sah der Vertreter der Anklage in der Alkoholisierung der Beteiligten. Bei dieser Sachlage hielt der Vertreter der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe für angemessen. Diese sollte für jeden der Angeklagten auf 70 Tagessätze festgesetzt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Einkommen sollten diese, für den Metallarbeiter pro Tag 40 Euro (gesamt 2800 Euro) und für den Maschinenbau-Gesellen 50 Euro (3500 Euro) betragen. Mit Ratenzahlungen erklärte sich der Oberstaatsanwalt einverstanden. Diese sollten monatlich 100 Euro nicht unterschreiten.

Mit den Anträgen zeigten sich die Verteidiger (Rechtsanwältin Kienle für den jüngeren Angeklagten und Rechtsanwalt Krümberg für den älteren Maschinenbauer) grundsätzlich einverstanden. Sie gaben aber zu bedenken, dass bei allen Beteiligten erhebliche Mengen Alkohol im Spiel waren und es dadurch zu Überreaktionen gekommen ist. Kienle beantragte, für ihren Mandanten die Tagessatzhöhe von 40 auf 30 Euro abzusenken und Rechtsanwalt Krümberg, seinen Mandanten nur mit 60 Tagesätzen zu bestrafen.

Richter hat kein Verständnis

Richter Ratering schloss sich in seinem Urteil der Einschätzung der Staatsanwaltschaft an und setzte sowohl die Geldstrafen als auch die Höhe der Raten (monatlich 100 Euro) antragsgemäß fest. In seiner Urteilsbegründung machte er deutlich, dass er für ein solches Verhalten unter Alkoholeinfluss keinerlei Verständnis aufbringen könne.