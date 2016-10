Geiselnahme in Brüssel beendet

dpa Brüssel. Die Polizei hat in Brüssel einen bewaffneten Geiselnehmer festgenommen, der in einem Supermarkt zeitweise etwa 15 Menschen in seine Gewalt gebracht hatte. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Verletzt wurde offenbar niemand. Zu den Hintergründen gibt es noch keine sicheren Angaben. Medien berichteten von einem gescheiterten Ladendiebstahl oder Raubüberfall. Der Mann war laut Belga mit einem Messer bewaffnet.