Geiergehege vor Schneelast gesichert

Seit zweieinhalb Jahren pendelt ein Bürgerbus zwischen Nordhorn und Denekamp. Das Projekt, das zu gut zwei Dritteln aus EU-Mitteln finanziert wird, fährt in eine ungewisse Zukunft. Die Projektförderung läuft 2018 aus. mehr...

Die Feuerwehr Nordhorn wurde am Mittwoch wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert. Wieder einmal war ein eingeschalteter Herd Ursache des Qualms. mehr...

Über Straftaten wie Einbrüche und Diebstähle in der Grafschaft berichten die GN regelmäßig. Ab und an ist auch eine Körperverletzung dabei. Nun sind seit Kurzem Staubsaugerautomaten im Visier von Kriminellen. mehr...

In gut 15 Metern Höhe harrte eine Katze zwei Tage und Nächte in einem Baum in Nordhorn aus. Nicht nur das Tier litt darunter, sondern auch die Besitzer. Doch Rettung kam. mehr...