Gegner der Outlet-Erweiterung verbünden sich

gn Ochtrup/Nordhorn. In ihrer Begründung verweist die Bezirksregierung in einer Pressemitteilung auf die landesplanerischen Vorgaben: „Großflächige Einzelhandelsentwicklungen seien unter anderem nur dann zulässig, wenn „die zentralen Versorgungsbereiche der Umlandgemeinden nicht wesentlich beeinträchtigt werden“. Um das zu überprüfen, müsse man auch bereits existierende „großflächige Einzelhandelsbetriebe“ berücksichtigen – die „Ems-Galerie“ in Rheine zum Beispiel. Bereits diese Ansiedlung wirke sich auf die Verteilung der Kaufkraft in den Zentren der Umlandgemeinden aus – und die geplante Erweiterung des Outlet-Centers in Ochtrup verstärke mögliche Verschiebungen dieser Art in den Nachbarkommunen.

„Diese sich überlagernden Effekte sind durch eine Wirkungsanalyse im Rahmen der Bauleitplanung der Stadt Ochtrup gutachterlich zu erfassen und in ihren Auswirkungen auf die Umlandgemeinden zu bewerten“, schreibt die Bezirksregierung in ihrer Mitteilung. Die vom Gutachter hierzu vorgenommene Beurteilung sei jedoch aus Sicht der Regionalplanung nicht nachvollziehbar. Die Folge: Der Nachweis, dass die DOC-Erweiterung auf 19.050 Quadratmeter Verkaufsfläche die umliegenden Kommunen nicht wesentlich beeinträchtige, fehlt derzeit. Das Vorhaben müsse aber aus landesplanerischer Sicht unbedenklich sein, damit die Bezirksregierung den Flächennutzungsplan der Stadt Ochtrup genehmigt. Das werde noch geprüft. Bis dahin habe die Stadt Ochtrup die Möglichkeit nachzubessern – „durch eine entsprechende Überarbeitung der Wirkungsanalyse“.

Die Nachbarkommunen, unter ihnen auch die Stadt Nordhorn sowie die Städte Lingen, Gronau und Rheine bekräftigen indes ihre Gegnerschaft zu einer DOC-Erweiterung . Die Stadt Nordhorn werde gemeinsam mit den Nachbarn „ihre städtebaulichen Vorbehalte und ihre rechtlichen Bedenken gegen das Erweiterungsvorhaben auch in ihren Stellungnahmen in der derzeitigen Planungsphase“ beibehalten.

Sollten die Planverfahren von der Stadt Ochtrup ohne ausreichende Berücksichtigung der Bedenken aus den Nachbarkommunen abgeschlossen werden, wollen diese gegen den geänderten Bebauungsplan gerichtlich vorgehen. Dazu wird es in der zweiten Jahreshälfte ein weiteres Treffen der 21 benachbarten Städte und Gemeinden sowie der Kreise Borken, Emsland und Grafschaft Bentheim zur Abstimmung des weiteren Vorgehens gegen die DOC-Erweiterung geben, teilte die Stadt Nordhorn gestern mit.