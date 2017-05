Gegentor kurz vor Ende: SVB unterliegt Delmenhorst

Gegen den Tabellenführer der Fußball-Landesliga zeigten die Bad Bentheimer am Sonntag ein starkes Heimspiel. Die Belohnung fiel aber aus: Kurz vor Schluss segelte eine hohe Flanke an den Innenpfosten und dann ins Tor.

Bad Bentheim. Vielleicht sollten die Fußballer des SV Bad Bentheim den Antrag stellen, zu Hause nur noch gegen die Topteams ihrer Spielklasse antreten zu dürfen: Am Sonntag hielt der abstiegsbedrohte Landesligist auch gegen den hoch gelobten Tabellenführer Atlas Delmenhorst klasse mit – auch wenn er im Gegensatz zu den Heimspielen gegen Lohne, Melle und Emden am Ende diesmal doch verlor. Eine von Dennis Janssen geschlagene Flanke aus dem Halbfeld trudelte in der 88. Minute an alle Mann vorbei an den Innenpfosten und dann ins Tor. „Das ist ganz bitter“, ärgerte sich Spielertrainer Jörg Husmann, „wir kriegen kurz vor Schluss so ein Ei, und wir haben bei unseren Aktionen kein Glück.“ Was er zum Beispiel meinte: Gleich drei klasse getretene Freistöße von ihm selbst (23.), Mirco Fischer (74.) und Timo Küpers (90.+1) flogen nur knapp am anvisierten Eck vorbei.

Der SV Atlas stürmte von Beginn an mit großer Wucht, doch schon nach wenigen Minuten befreiten sich die SVB-Fußballer von diesem Druck und setzten ihrerseits Akzente. Und so entwickelte sich ein interessantes Duell auf Augenhöhe. „Das war richtig gut“, meinte auch Husmann, der an den meisten Angriffen beteiligt war. Nur: Beim SVB dauerte es bisweilen etwas zu lang bis zum entscheidenden Zuspiel oder den richtigen Torabschluss. Und so blieben die ersten 45 Minuten torlos, weil auch Atlas keine Mittel gegen die aufmerksame Bentheimer Abwehr fand.

Unzufrieden waren die Bad Bentheimer mit der Entscheidung von Schiedsrichter Marc Lübbers, dem Delmenhorster Kapitän Florian Knipping in der 23. Minute nur die gelbe Karte zu zeigen, nachdem Simon Hennig in einem Laufduell nach Steilpass von Husmann zu Fall gekommen war. Das Foul war unstrittig, allerdings waren beide Spieler nicht auf dem direkten Weg zum Tor. „Vielleicht war Gelb gerade noch okay“, meinte auch Husmann, „es wäre uns aber natürlich entgegengekommen, wenn es einen Platzverweis gegeben hätte.“

Auch in Gleichzahl überstanden die Obergrafschafter eine Drangphase des stärker werdenden Gegners, der sich jetzt mehrere gute Möglichkeiten erspielte. Als der SVB aber längst wieder im Spiel zurück war, schlug der Delmenhorster Janssen einfach mal den Ball weit in den Strafraum.