Gegen Aue ist Hochspannung garantiert

Durch ihren Sieg gestärkt tritt die HSG Nordhorn-Lingen am Samstag im Heimspiel gegen EHV Aue an. Hochkarätige Spannung ist in der Lingener Emslandarena garantiert.

gn Nordhorn/Lingen. Am vergangenen Wochenende konnte die HSG Nordhorn-Lingen ihren ersten und wichtigen Auswärtssieg (21:22) in Ferndorf einfahren. Nach einer spannenden Partie, setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann mit einem Tor gegen den TuS durch. Nach einem nicht optimalen Start, entwickelte sich ein spannendes und packendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Der erst 17-jährige Yannick Fraatz sicherte durch einen abgefangenen Kempa-Ball in den letzten Sekunden den Sieg.

Nach zwei Wochen Heimspielpause geht es am kommenden Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr endlich wieder vor heimischer Kulisse in der Lingener Emslandarena rund. Der EHV Aue macht sich am Sonntag auf den weiten Weg in Richtung Emsland um den 8. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga zu bestreiten.

Jeder, der in den vergangenen Jahren die Spiele der HSG verfolgt hat weiß, dass die Spiele gegen Aue immer ein Handball-Krimi waren. Spannung und ein kampfstarkes Spiel sind programmiert. Unterstützen Sie die Mannschaft der HSG beim Kampf um die Punkte, um weiter in der Tabelle zu klettern. Stehplatzkarten für diese Partie gibt es in allen Vorverkaufsstellen, online, sowie in der Nordhorner HSG-Geschäftsstelle, Bahnhostr. 20 in Nordhorn. Der GN-CARD-Rabatt beträgt auf Sitzplätze 1,50 Euro auf Stehplätze einen Euro.