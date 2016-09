Am Dienstagabend ist es im Gewerbe- und Industriepark (GIP) in Nordhorn zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zur Unglücksstelle.

Gefahrgutunfall in Nordhorner Spedition

Nordhorn. Bei einer Spedition an der Euregiostraße in Nordhorn ist es am frühen Dienstagabend zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Bei Verladearbeiten soll aus einem Fass eine hochbrennbare Flüssigkeit ausgetreten sein. Ob sie giftig ist, ist derzeit unbekannt. GN-Fotograf Werner Westdörp berichtet von einem unangenehmen Geruch, der von der Substanz ausgeht.

Die Feuerwehr hat den Unfallort weiträumig abgesperrt. Rund 50 Mitglieder der Feuerwehr sind im Einsatz und sichern den Unfallort. Sie sind mit Atemschutzanzügen im Einsatz und versuchen, die Flüssigkeit zu binden.

Mehr dazu im Laufe des Abends auf GN-Online.

