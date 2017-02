Gefährliches Heim: Tödliche Unfälle im Haushalt nehmen zu

Mehr aus diesem Ressort

Ein Bundesrichter zwingt Donald Trump, sein Einreiseverbot für viele Muslime zumindest vorläufig auszusetzen. 24 Stunden später ruft die US-Regierung ein Berufungsgericht an. Landet der Fall letztlich vor dem Obersten Gerichtshof? mehr...

Der Streit um die Flüchtlingspolitik hatte CDU und CSU entzweit. Nun wollen sich die beiden Schwesterparteien wieder zusammenraufen. Doch ein Reizthema dürfte auch das Treffen in München überdauern. mehr...

Mehrere 100 000 Drohnen schwirren in Deutschland über den Köpfen der Bevölkerung. Doch nicht nur für Hobby-Piloten und Foto-Fans sind die Klein-Hubschrauber attraktiv, auch Kriminelle interessieren sich dafür. Experten suchen deswegen nach einer wirksamen Drohnen-Abwehr. mehr...

Sieg der mündigen Bürger über eine Regierung, die die Justiz behindern will? Die umstrittene Verordnung, die den Kampf gegen Korruption in Rumänien erschwert hätte, ist vom Tisch. Doch die Demonstranten trauen dem Frieden nicht. mehr...

Marine Le Pen will im Falle eines Wahlsieges ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs abhalten. Nun stellt die französische Rechtspopulistin auch die Zusammenarbeit in der Nato in Frage. mehr...