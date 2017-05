Gefährliche Abkühlung in Seen und Flüssen

Bei Temperaturen um die 30 Grad in der Grafschaft locken Flüsse und Seen mit einer Abkühlmöglichkeit. Doch das Bad in der Natur birgt Gefahren.

Nordhorn. 58 Menschen sind nach Angaben der DLRG im vergangenen Jahr in Niedersachsen im Wasser ums Leben gekommen. Ein Großteil starb beim Baden in Seen und Flüssen, die nicht von Rettungsschwimmern überwacht werden. Am Freizeitsee in Lohne sind die ehrenamtlichen Mitglieder der DLRG ab dem Wochenende wieder vor Ort. Am Quendorfer See in Schüttorf sind die Rettungsschwimmer ab Mitte Juni im Einsatz. Eine sichere Abkühlung gibt es bis dahin nur in den Freizeitbädern.

In Gewässern wie dem Vechtesee in Nordhorn ist das Baden verboten. Strömungen stellen hier eine große Gefahr dar. Die größte Gefahr ist allerdings oftmals die Selbstüberschätzung der Badenden.

Im GN-Video gibt Benjamin Winter von der DLRG Nordhorn Tipps, fürs sichere Schwimmvergnügen.

Video DLRG Tipps fürs sichere Badevergnügen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Benjamin Winter von der DLRG Nordhorn gibt Tipps für das sichere Badevergnügen in der Grafschaft.