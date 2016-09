Geeste: Schwertransport versinkt im frischen Beton

gn Geeste. Mit einem ganz besonderen Verkehrsunfall haben es die Beamten der Autobahnpolizei Lingen in der Nacht zu Freitag auf der Autobahn 31 im Baustellenbereich in Höhe der Gemarkung Geeste zu tun bekommen: „Wegen dringend erforderlicher Fahrbahnsanierungen ist die Strecke zwischen der Anschlussstellen Twist und Geeste in Richtung Oberhausen zur Zeit nachts voll gesperrt. Die Ableitung von der Autobahn und auch die Umleitungsstrecke sind gut beschildert und ausgeleuchtet“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen 1.30 Uhr am Freitagmorgen meldete die Autobahnmeisterei Lathen jedoch, dass ein Schwertransport in den gesperrten Baustellenbereich gefahren sei. Das Fahrzeug habe deutliche Spuren in der frischen Fahrbahndecke hinterlassen. Danach habe sich der Fahrer auf dem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Twist und Geeste aufgehalten.

Teil einer Windkraftanlage transportiert

Vor Ort gab der 45-jährige polnische Fahrer des Schwertransportes den Polizeibeamten gegenüber zu seiner Entschuldigung an, dass er in die Baustelle gefahren sei, weil sein Chef gesagt habe, er müsse da durchfahren. Schließlich müsse die Ladung, es handelte sich um ein Teil einer Windkraftanlage, rechtzeitig am Abladeort in Weeze sein.

Erst als die Baufahrzeuge und Baumaschinen vor ihm auftauchten, habe er seinen 55 Tonnen schweren und 4,40 Meter breiten Sattelzug gestoppt. Durch das Gewicht sackte die schwere Fahrzeugkombination leicht in die noch frische Betondecke ein. Mit dem Schwertransport fuhr der 45-Jährige auf Anraten der Autobahnmeisterei Lathen zu dem kurz zuvor passierten Parkplatz zurück.

Transporter steht erst einmal auf Parkplatz

Die Polizeibeamten stellten den polnischen Schwertransport nach der Unfallaufnahme auf dem Parkplatz ab. Da der Transport laut Ausnahmegenehmigung nur nachts fahren darf und die nächtlichen Fahrbahnsanierungen weiter andauern werden, wird die Fahrzeugkombination einschließlich Ladung wohl längere Zeit auf dem Parkplatz abgestellt bleiben. Gegen den polnischen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Den Schaden an der Fahrbahn schätzt die zuständige Firma für Straßenbau auf etwa 20.000 Euro, da etwa 800 Meter der frisch sanierten Fahrbahndecke zum Teil ausgetauscht werden müssen. Dieses führt laut Polizeibericht zu einer leichten Verzögerung der gesamten Sanierungsmaßnahme. Der Sattelzug selbst blieb hingegen unbeschädigt.

