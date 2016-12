Am Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr besteht die Möglichkeit, bei einem Klagegebet bei der Alten Kirche am Markt in Nordhorn „als Stadt unsere Trauer und unser Entsetzen über die Geschehnisse in Aleppo auszudrücken“.

Gebet in Nordhorn für Menschen in Aleppo

gn Nordhorn. Die Katastrophe, die sich in der syrischen Stadt Aleppo abspielt, bringt auch in der Grafschaft viele Menschen aus der Fassung. Im Internet erklingen die letzten Stimmen aus der zerbombten Stadt. Sie gehen davon aus, dass sie bald alle tot sind. Wer noch in der Stadt ist, fragt: „Interessiert es denn keinen, wenn wir sterben?“

„Ich denke, ich spreche für Viele, wenn ich sage: Es kümmert uns sehr wohl. Wir sehen euch. Wir entsetzen uns mit euch“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Pastorin Aleena Toplak. Am Dienstag, 20. Dezember, um 19 Uhr besteht die Möglichkeit, bei einem Klagegebet bei der Alten Kirche am Markt in Nordhorn ein Forum dafür zu finden, „als Stadt unsere Trauer und unser Entsetzen über die Geschehnisse in Aleppo auszudrücken“.

Vorbereitet wird das Klagegebet vom Arbeitskreis christlicher Kirchen (AcK) Nordhorn, der sich aus Vertretern der katholischen, reformierten, altreformierten, lutherischen und der baptistischen Kirche zusammensetzt. „Aber es spielt keine Rolle, ob Sie Jude, Christ, Muslim, oder gänzlich unreligiös sind. Denn Klagen ist nicht allein religiöse Äußerung. Sie können damit auch Ihre reine Anteilnahme ausdrücken“, heißt es weiter in dem Aufruf. Wer mag, kann als Zeichen der Trauer über die Toten und Sterbenden in Aleppo ein Grablicht mitbringen und es auf die Wiese vor der Alten Kirche stellen.