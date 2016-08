Empfehlung - Geänderter Busfahrplan am Wochenende in Nordhorn

Während des Straßenkulturfestes am Wochenende, 3. und 4. September, fahren die Stadtbusse in Nordhorn jeweils ab 12 Uhr eine Umleitung. Die Nordhorner Innenstadt wird nicht bedient.

