Gauland bricht Rede auf AfD-Kundgebung ab

Rund 500 Menschen haben sich am Mittwochabend auf dem Marktplatz in Lingen zu zwei Kundgebungen versammelt. Die AfD hatte sich angekündigt, daraufhin forderte der DGB zu einer Gegenveranstaltung auf. mehr...

Die Raiffeisenbank Emsland-Mitte will im nächsten Jahr mit der Volksbank Haselünne fusionieren. Das haben Vorstände und Aufsichtsräte am Mittwoch in Haselünne mitgeteilt. mehr...