Gauck und dänische Königin bei Kirchen-Wiedereröffnung in Wittenberg

dpa Wittenberg. Königin Margrethe II. von Dänemark und Bundespräsident Joachim Gauck kommen heute zur Wiedereröffnung der restaurierten Schlosskirche in die Luther-Stadt Wittenberg. Die Kirche wird ein Jahr vor dem 500. Reformationsjubiläum mit einem Gottesdienst eröffnet. Der Mönch Martin Luther soll hier am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche angeschlagen haben - der Beginn der Reformation. Die 76 Jahre alte Königin Margrethe ist Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Volkskirche in Dänemark.