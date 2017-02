Gaststätte weicht Modegeschäft

In Neuenhaus geht es in der Stadtentwicklung einen Schritt weiter. Die alte Gaststätte Mey an der Hauptstraße/Ecke Burgstraße wird abgerissen. An gleicher Stelle wird ein Geschäfts- und Wohnhaus neu errichtet.

Neuenhaus. Der Mieter der neu zu errichtenden Geschäftsräume steht bereits fest: Markus Burkhardt, seit vielen Jahren mit seinem Geschäft „Junger Laden“ im Gebäude der früheren Bäckerei Fiedler an der Hauptstraße 20 ansässig, rückt ein Haus in Richtung Innenstadt vor und will sein modisches Angebot in dem Neubau präsentieren. Geplanter Termin: Anfang nächsten Jahres.

Über das Schicksal des Gebäudes, in dem früher die Familie Mey Gäste bewirtet hat, hat man sich im Neuenhauser Rathaus bereits seit längerer Zeit Gedanken gemacht. Es gab auch bereits Überlegungen, hier Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen, berichtet Stadtdirektor Günter Oldekamp. Als jedoch ein privater Investor vorstellig geworden sei, habe die Stadt ihre Absichten nicht weiter verfolgt.

Der private Investor ist der Bauunternehmer Gerrit Büter aus Ringe. Er hat das Gebäude erworben, will es abreißen und an gleicher Stelle ein neues Geschäfts- und Wohnhaus errichten. Die Räume für das Geschäft „Junger Laden“ sollen 215 Quadratmeter groß werden. Das ist in etwa die größe der bisherigen Geschäftsflächen, aber auf einer Ebene konzentriert.

Neben den Geschäftsräumen sollen in dem neuen Gebäude vier Wohnungen entstehen, zwei im ersten Oberschoß (jeweils 85 und 126 Quadratmeter) und zwei im Dachgeschoss (jeweils 61 und 75 Quadratmeter). Investor Gerrit Büter rechnet mit einem Einzug zu Beginn des neuen Jahres. Zunächst müssen die erforderlichen Genehmigungen eingeholt sowie Abriss und Neubau realisiert werden.

Bereits in den 1930-er Jahren hat an dieser Stelle der Gasthof „Zum alten Rathaus“ von Josef Teismann Gäste bewirtet, lange Jahre hieß es später „Alt Neuenhaus“. In den ersten Jahren stand direkt nebenan auch noch die Gaststätte „Van Dyken“, weiß man beim Heimatverein Neuenhaus.