Ein Feuer in Ohne hat am Montagvormittag zahlreiche Feuerwehrkräfte auf Trab gehalten.

Garage in Ohne ausgebrannt

Ohne. Das Feuer brach am Montag gegen 10.30 Uhr in einer Garage im Bentheimer Dieck in Ohne aus bisher ungeklärter Ursache aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schüttorf und Ohne waren mit jeweils vier Fahrzeugen im Einsatz. Insgesamt 40 Einsatzkräften haben gemeinsam den Brand gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.