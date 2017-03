Ganzjährig „Leinen los“ zur Grachtenfahrt

Nordhorn. Wie können die Wünsche des innerstädtischen Wassertourismus und die Vorgaben des Naturschutzes in Einklang gebracht werden? Dieser Interessenkonflikt beherrscht seit Jahren die Diskussion um die Fahrzeiten der Nordhorner Rundfahrtboote „Vechtestromer“, „Vechtesonne“ und „Vechteschute“. Seit Jahren hatten VVV und Untere Naturschutzbehörde um eine sinnvolle Befahrensregelung für die innerstädtischen Wasserwege gerungen. Jetzt liegt sie vor. Und sie bietet dem VVV einerseits wesentlich bessere Einsatzmöglichkeiten für seine Rundfahrtboote in der Innenstadt, auf der anderen Seite werden aber die Fahrzeiten auf dem Vechtesee und auf der Vechte zum Tierpark eingeschränkt.

„Wir haben lange verhandelt und uns auf einen Kompromiss geeinigt, mit dem beide Seiten hoffentlich leben können“, sagt VVV-Geschäftsführer Mathias Bönemann. Ab sofort gilt für die VVV-Boote (und nur für sie) eine ganzjährige Erlaubnis zum Befahren der beiden innerstädtischen Vechtearme und der Grachten auf dem Povel-Gelände in der Zeit von 8 bis 20 Uhr. Zusätzlich darf der VVV pro Jahr an 30 Terminen auch Fahrten bis 22 Uhr veranstalten.

Bisher Fahrten erst ab Mai erlaubt

Damit kann der VVV die Fahrsaison seiner Boote je nach Wetterlage bereits im Frühjahr eröffnen, spätestens jedoch mit dem Beginn der Osterferien. Bislang galt ein Fahrverbot vor dem 1. Mai. Außerdem können in den Herbst- und Wintermonaten mehr Punschfahrten angeboten werden. Diese Gruppenfahrten erfreuen sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Bisher stand dafür jedoch nur ein sehr begrenztes Fahrzeitenkontingent zur Verfügung, sodass der VVV viele Anfragen ablehnen musste.

„Das ist für uns ein ganz wichtiger Fortschritt“, so Bönemann. Die beliebten Rundfahrtboote könnten somit noch mehr Fahrgästen als bisher einen Blick auf „Nordhorn aus der Entenperspektive“ vermitteln.

Keine Fahrt auf dem Vechtesee im April

Stark eingeschränkt wird im Gegenzug die Befahrbarkeit des Vechtesees: Im April darf der See ab sofort überhaupt nicht befahren werden wegen der Brut- und Setzzeit vieler Wasservögel. In den übrigen elf Monaten vom 1. Mai bis 31. März dürfen die VVV-Boote den See täglich zwischen 8 und 20 Uhr in Richtung BCN/Pier 99 überqueren.

Bootsfahrten über den See und die Vechte zum und vom Tierpark sind ab sofort nur noch von Mitte Juli bis Ende September erlaubt. Das wird vor allem die vielen Schulen treffen, die bisher mit den Vechtebooten gern in Richtung Tierpark schipperten. Sie werden dieses Angebot nicht mehr nutzen können. Grund: Gerade im Vechtebereich ist aus der Sicht des Naturschutzes der Schutz der Tiere und Pflanzen höher zu werten als das touristische Interesse. „Diese Kröte mussten wir schlucken im Interesse des Gesamtpakets“, gibt Bönemann zu. Sie sei aber verkraftbar. Ebenso akzeptiert hat der VVV die Auflage der Naturschutzbehörde, auf eigene Kosten ein so genanntes Zweijahres-Monitoring zu machen. Damit sollen gesicherte Erkenntnisse über den Einfluss der Schifffahrt auf die Tier- und Pfanzenwelt im und am Wasser gesammelt werden.

Musiker fehlt bislang

Wann die Vechteboote nun in die neue Saison starten, steht noch nicht fest. „Wir machen das vom Wetter abhängig“, so Bönemann. Der „Vechtestromer“ und die neue „Vechteschute“ könnten jederzeit zur ersten Fahrt ablegen. Die „Vechtesonne“ wird gerade einer optischen Überholung unterzogen. Spätestens mit Beginn der Osterferien sollen die Boote aber im Einsatz sein. Für den Fahrbetrieb stehen zudem zusätzliche Bootsführer bereit, die der VVV im vergangenen Jahr bei der Wassersportschule des BCN hatte ausbilden lassen.

„Was uns jetzt noch fehlt, ist ein Musiker, der Schifferklavier spielen kann“, sagt Bönemann. Vor allem für Gruppenfahrten will der VVV einen zünftigen „Quetschkommodenspieler“ engagieren, der für maritime Stimmung an Bord sorgt. Interessierte können sich melden unter Telefon 05921 80390.