Gabriel und Müller fordern mehr Hilfe für Hungernde in Afrika

dpa Berlin. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat gemeinsam mit Entwicklungsminister Gerd Müller mehr humanitäre Hilfe für die Hungernden in Afrika gefordert. In Teilen Afrikas und im Jemen drohe eine Hungerkatastrophe, sagte Gabriel bei einer internationalen Konferenz mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Berlin. Betroffen seien Millionen Menschen. Man müsse sofort helfen, damit die Menschen dort das nackte Überleben sichern könnten. Der „Berliner Appell“ richte sich an die internationale Gemeinschaft, aber auch an Privatpersonen.