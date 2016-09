Gabriel trifft Putin in Moskau

dpa Berlin. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel setzt bei seinem Besuch bei Kremlchef Wladimir Putin auf eine Annäherung zu Russland. „Wir haben ein dringendes Interesse an der politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung sowohl in Osteuropa als auch in Syrien und im Nahen Osten“, sagte Gabriel vor seinem Abflug in Berlin. Ein Gespräch mit Präsident Putin ist für den Abend geplant. Gabriel sei ein erklärter Anhänger der Zusammenarbeit von EU und Russland und sei mehrfach für ein Ende der „Eiszeit“ im Verhältnis zu Moskau eingetreten, schrieb die Agentur Interfax.