Gabriel spricht sich für Mindestrente aus

Mehr aus diesem Ressort

Anders als in Berlin trifft Barack Obama zum Abschluss seiner letzten Auslandsreise in Lima nicht nur Freunde, sondern auch auf „ziemlich beste Feinde“. Und einer, der gar nicht da ist, verursacht Sorgenfalten. mehr...

Ein millardenschwerer Korruptionsskandal in der Regierung treibt die Menschen in Malaysia zu einer Großdemo auf die Straßen. Die Organisatoren werden vorher festgenommen, die Lage ist gespannt. mehr...

Es wäre das vierte Mal. Am Sonntagabend - so erwarten viele - will Angela Merkel sich zu einer erneuten Kanzlerkandidatur erklären. Sigmar Gabriel sagt schon mal, er freue sich auf den Wahlkampf. mehr...