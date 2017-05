Gabriel: Mauerbau ist Angelegenheit zwischen USA und Mexiko

dpa Mexiko-Stadt. Außenminister Sigmar Gabriel geht nicht davon aus, dass sich deutsche Unternehmen am Bau einer Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko beteiligen. „Ich kenne kein deutsches Unternehmen, das sich dafür interessiert, daran teilzunehmen“, sagte er bei einem Besuch in Mexiko-Stadt. Weiter wollte Gabriel den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Mauerbau an der rund 3200 Kilometer langen Grenze zwischen den Nachbarstaaten nicht kommentieren. „Das ist erstmal eine Angelegenheit, die zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten verhandelt werden muss“, sagte der SPD-Politiker.