G7 vor Belastungsprobe

dpa Taormina. Die G7-Gruppe der reichen Industrieländer steht angesichts schwerer Differenzen vor einer ernsten Belastungsprobe. Bei dem G7-Gipfel in Taormina auf Sizilien zeichnet sich weder in der Klima- und Handelspolitik noch bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise eine gemeinsame Linie ab. Befürchtet wird, dass sich die Länder nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen können. Verantwortlich gemacht wird dafür vor allem die Blockade der US-Regierung unter Donald Trump, der den Bündnispartnern auf dem Nato-Gipfel in Brüssel schon Zugeständnisse abgerungen hatte.