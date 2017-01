Futsal-Endspiele nehmen Gestalt an

Am Wochenende spielten die F-, D-, C- und A-Jugendfußballer ihre Finalisten aus. Für die Nordhorner Vereine SV Vorwärts und VfL Weiße Elf stehen dabei jeweils drei Finalteilnahmen zu Buche.

Schüttorf/Nordhorn. Bei der Premiere der Futsal-Hallenmeisterschaft in der Grafschaft Bentheim nimmt der Jugendendspieltag konkrete Formen an. Am vergangenen Wochenende standen in vier der sechs Altersklassen die Zwischenrunden auf dem Programm. Am Sonnabend ermittelten die F- und D-Jugend in Schüttorf die Teilnehmer am Endspieltag, der am 12. Februar im Nordhorner Euregium über die Bühne gehen wird. Am Sonntag waren dann die C- und A-Jugend in Nordhorn im Einsatz. Dabei drückten die Teams aus der Kreisstadt und der Niedergrafschaft den Zwischenrundengruppen ihren Stempel auf.

Bei den jüngsten Hallenkickern schafften Vorwärts Nordhorn und der VfL Weiße Elf den Sprung ins Finale. In der Vechtehalle waren beiden Teams bereits in ihrer Vorrundengruppe aufeinander getroffen. Den Vergleich entschied die F 1 des SV Vorwärts klar mit 4:1 für sich und wurde mit sieben Zählern Gruppensieger. Mit sechs Punkten qualifizierte sich der VfL Weiße Elf fürs Halbfinale. Dort behielten die Nordhorner gegen den anderen Gruppensieger, Union Emlichheim, mit 2:0 die Nase vorn. Das Vorwärts-Team schlug Union Lohne mit 4:1.

Die Zwischenrunde bei der D-Jugend war in die Wietkamphalle verlegt worden, sodass die Teams auf kleine Tore spielen mussten. Bei den D-Jugendlichen kommt es zu einem Nordhorner Endspiel. Der VfL Weiße Elf behielt im Halbfinale gegen Vorwärts Nordhorn mit 1:0 die Oberhand, im zweiten Halbfinale schlug Sparta Nordhorn die JSG Obergrafschaft mit 3:0. Damit lösten die beiden Erstplatzierten aus der Gruppe 1 die Endspieltickets. In der Gruppe 2 hatte Vorwärts Nordhorn zuvor nach zwei deutlichen Siegen mit einer 0:1-Niederlage gegen die JSG Obergrafschaft den Gruppensieg knapp verpasst.

Bei den C-Jugendlichen wurde es am Sonntag in der Kreissporthalle richtig spannend. In der Vorrunde trafen mit dem SV Vorwärts und der JSG Obergrafschaft die beiden Mannschaften direkt aufeinander, die auf dem Feld in der Landesliga spielen. Die Nordhorner gewannen die Partie mit 1:0 und sicherten sich so vor der JSG den Gruppensieg. In der anderen Vorrundengruppe hatte die JSG Niedergrafschaft in der Endabrechnung mit neun Punkten vor dem VfL Weiße Elf die Nase vorn. Die JSG Niedergrafschaft hatte auch im Halbfinale das Glück und die besseren Nerven auf ihrer Seite und bezwang die JSG Obergrafschaft nach Siebenmeterschießen mit 4:2. Vorwärts wurde der Favoritenrolle mit einem 2:0 gegen den VfL Weiße Elf gerecht.

Eine Überraschung gab es bei den A-Junioren. Dort blieb die JSG Obergrafschaft als Landesligist mit vier Punkten hinter der JSG ASC/Uelsen und der JSG Neuenhaus/Veldhausen bereits in der Vorrunde auf der Strecke. Hoch spannend ging es in der anderen Gruppe zu: Dort hatten die JSG Nordhorn, der SV Bad Bentheim und die JSG Niedergrafschaft jeweils sechs Punkte auf ihrem Konto. Am Ende fehlte der JSG Niedergrafschaft ein Tor zum Weiterkommen. In den Halbfinals setzten sich anschließend die JSG Nordhorn mit den Spielern des SV Vorwärts und des VfL Weiße Elf (2:1 gegen die JSG Neuenhaus/Veldhausen) und die JSG ASC/Uelsen (2:0 gegen den SV Bad Bentheim) durch.

Die weiteren vier Endspielteilnehmer in der E- und B-Jugend werden am 5. Februar in der Nordhorner Kreissporthalle ermittelt.