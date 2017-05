Fußballverband plant Änderung der JSG-Regeln

Nordhorn. Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) plant eine wichtige Änderung der Vorgaben für Jugendspielgemeinschaften (JSG). Der Verbandsjugendbeirat brachte die Neuerung, die Anfang Juni noch offiziell vom Verbandsbeirat beschlossen werden muss, auf den Weg. Der hiesige Kreisjugendobmann Harald Koning wird die Grafschafter Vereine am Dienstag in Esche über die Planungen des niedersächsischen Verbandes informieren.

Die wichtigste Neuerung bezieht sich auf das Nebeneinander von Vereinsmannschaften und Jugendspielgemeinschaften in einer Altersklasse. Der Entwurf der Satzungskommission sieht vor, dass die Bildung einer JSG neben einer eigenständigen Vereinsmannschaft in der gleichen Altersklasse zwar auch in Zukunft möglich sein wird, diese jedoch nur unterhalb der Spielklasse zulässig ist, in welcher die entsprechende eigenständige Mannschaft eingereiht ist. Damit wird die Möglichkeit außer Kraft gesetzt, dass zum Beispiel zwei Vereine mit dem Ziel der Leistungsförderung in der höchstmöglichen Spielklasse eine JSG bilden und darunter weitere Vereinsmannschaften der beteiligten Partner antreten. Dieses Modell wurde bislang vom FC Schüttorf 09 und dem SV Bad Bentheim erfolgreich mit der JSG Obergrafschaft angewendet.

Wollen Klubs die neue Regelung umgehen und sich zur Leistungsförderung zusammentun, bleiben nun nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder Vereine gründen einen Jugendförderverein oder aber bis zu drei Vereine bilden wie bisher eine JSG, die dann aber auch auf die weiteren Teams dieser Altersklasse ausgeweitet wird – im Fall des FC 09 und des SV Bad Bentheim zum Beispiel eine JSG Obergrafschaft I, II, III usw. Die bisherige Einschränkung für Jugendspielgemeinschaften besteht weiter, dass diese nicht von der Bezirks- auf die Verbandsebene aufsteigen dürfen. Außerdem ist die Zahl der JSG-Teams auf Bezirksebene auf eine pro Altersklasse begrenzt.

Die Bildung von Jugendspielgemeinschaften scheint für die Grafschaft ein Erfolgsmodell zu sein, Funktionäre bewerten die Entwicklung aber durchaus auch kritisch. So merken sowohl Kreisjugendobmann Harald Koning als auch NFV-Jugendreferent Helge Kristeleit an, dass schwächere Fußballer in diesem Konstrukt benachteiligt sein könnten. „Wir haben die Befürchtung, dass weniger talentierte Spieler hinten runterfallen“, sagt Kristeleit – und fügt hinzu: „Wir wollen den Breitensport auch weiterhin fördern.“

Die zweite wichtige Änderung der JSG-Regeln sieht Folgendes vor: Zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes auf Kreisebene kann in einzelnen Altersklassen eine JSG mit bis zu fünf beteiligten Vereinen vom Kreisjugendausschuss genehmigt werden. Die Anzahl der Mannschaften ist auf eine pro Altersklasse beschränkt. Ein Aufstieg dieser JSG ist nur bis zur höchsten Spielklasse des Kreises möglich. Bislang konnten nur drei Vereine eine Jugendspielgemeinschaft bilden.

Auf die Vereine, die durch Konzentration Leistungsförderung betreiben wollen, dürfte durch die geplante Neuerung ein größerer Aufwand zukommen. Entweder sie gründen einen Jugendförderverein, der dann auch die Möglichkeit bietet, auf Verbandsebene aufzusteigen. Oder sie bilden in den jeweiligen Altersklassen, in denen sie kooperieren wollen, ausnahmslos JSG-Mannschaften. Dies wurde von einigen wenigen Vereinen sogar schon in der abgelaufenen Saison praktiziert, zum Beispiel von Vorwärts Nordhorn und VfL Weiße Elf Nordhorn mit der JSG Nordhorn im Bereich der A-Jugend.