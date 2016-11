Fußballtalente zeigen beim Turnier ihr Können

Nordhorn. Die Hallensaison haben die beiden D-Jugend-Jahrgänge des DFB-Stützpunktes in der Grafschaft Bentheim am vergangenen Sonntag eingeläutet. Dabei stand im Nordhorner Euregium ein großer Fußballtag für Auswahlmannschaften und Teams aus Jugendleistungszentren auf dem Programm. Am Vormittag waren zunächst die Talente des Jahrgangs 2005 im Einsatz, am Nachmittag zeigten die Auswahlfußballer des Jahrgangs 2004 ihr Können.

Bei den hochklassig besetzten Turnieren zogen sich die Jugendfußballer aus der Grafschaft stark aus der Affäre. So sicherte sich die erste Mannschaft des Grafschafter Stützpunktes, der auf der Sportanlage des VfL Weiße Elf in Nordhorn beheimatet ist, den ersten Platz. Beim älteren D-Jugend-Jahrgang ging der Turniersieg an die U 13 von Preußen Münster, mit dem dritten Platz schaffte aber erneut eine Mannschaft aus der Grafschaft den Sprung aufs Treppchen. „Unsere Jungs haben gezeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind. Sie haben das vor allem spielerisch gut gelöst und wir haben einige sehr gute Talente mit Perspektive in unseren Reihen“, zog Stützpunkttrainer Rainer Sobiech ein positives Fazit.

Team Nordhorn I zeigte viel Spielwitz

Ergebnisse waren am Sonntag im Euregium aber nicht das wichtigste. Vielmehr ging es für die Stützpunkttrainer Martin Hermeling, Rainer Sobiech und Friedhelm Dove darum, sich in Sachen Technik und Taktik spielerisch mit den Auswahlteams und Jugendleistungszentren zu messen, die aus dem Emsland, dem Osnabrücker Raum und Münster angereist waren. Dabei zeigte vor allem das Team Nordhorn I viel Spielwitz. Am Ende standen für die Talente aus der Grafschaft vier Siege gegen das Jugendleistungszentrum des VfL Osnabrück (4:0), und die Stützpunkte Georgsmarienhütte (5:2), Baccum II (5:2) und Nordhorn II (2:1) zu Buche, gegen den Stützpunkt Baccum I hatte das Team mit 0:1 das Nachsehen. Dennoch reichte es in der Endabrechnung mit 12 Punkten zu Platz eins. Das zweite Team aus der Grafschaft holte sich mit einem 2:1-Erfolg gegen Baccum I gegen den Zweitplatzierten des Turniers ein Erfolgserlebnis.

Am Nachmittag waren beim Jahrgang 2004 acht Talentteams am Start, die zunächst in zwei Vierergruppen gegeneinander antraten. In der Gruppe 1 lieferten sich dabei die erste Mannschaft des Nordhorner Stützpunktes und die U 13 von Preußen Münster ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Jugendfußballer aus der Grafschaft schlugen den Stützpunkt Georgsmarienhütte (2:0) und Stützpunkt Sögel (5:2), hatten gegen die Münsteraner aber knapp mit 1:2 das Nachsehen. So zog das Preußen-Team mit sieben Punkten ins Finale ein.

Dort traf die Mannschaft, die vom Bad Bentheimer Tobias Harink trainiert wird, auf die U 13 des VfL Osnabrück, die sich in der Gruppe 2 durchgesetzt hatte. Mit einem 1:0 holte Harink mit den Münsteranern bei seinem „Heimspiel“ den Turniersieg. Der Nordhorner Stützpunkt sicherte sich durch ein 5:1 gegen den Osnabrücker Stützpunkt aus Kettenkamp Platz drei. Gut aus der Affäre zog sich auch die zweite Grafschafter Mannschaft. In der Gruppenphase standen spannende Partien gegen Baccum (2:2), VfL Osnabrück (0:2) und Kettenkamp (2:2) auf dem Spielplan. Im Spiel um Platz fünf unterlag das Team dem Stützpunkt Georgsmarienhütte (Osnabrück Stadt/Land Süd) knapp mit 1:2.

Hallenturnier DFB-Stützpunkte der Jahrgänge 2004 und 2005 im Nordhorner Euregium. Foto: Hinnerk Schröer