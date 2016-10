Fußball-Schiedsrichter für ein Jahr gesperrt

Im Fußball gilt: Bei schweren Verstößen gegen die Verbandsordnungen werden auf Antrag die Sportgerichte tätig. In der Grafschaft gab es zwischen 2012 und 2015 insgesamt 39 Sportgerichtsverfahren – in den meisten Fällen ging es um Beleidigungen, Bedrohungen und Tätlichkeiten gegen die Schiedsrichter.

Nachdem der Vorfall beim Fußballverband zur Anzeige gebracht worden war, nahm sich ein dreiköpfiges Gremium des Kreissportgerichts der Sache an. In der Befragung von Zeugen habe sich nach Angaben von Alferink der Vorwurf bestätigt. „Das gesamte Verfahren nahm nach der Anklage seinen geregelten Gang“, sagte er betonte: „So ein Fehlverhalten darf nicht passieren. Diskriminierungen jeglicher Art haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und müssen rechtliche Konsequenzen haben.“

Seit Mittwochabend hatte das Urteil in der Grafschafter Fußball-Szene die Runde gemacht. In verschiedenen WhatsApp-Gruppen mehrerer Vereine wurde die Entscheidung zitiert, der Verurteilte wurde namentlich genannt und sein Fehlverhalten geschildert. Demnach soll sich der Niedergrafschafter, der seit mehr als vier Jahrzehnten auf Grafschafter Fußballplätzen pfeift, viele Jahre im Schiedsrichterausschuss tätig war und für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet worden ist, vor einem Kreisklassen-Spiel in Lohne rassistisch gegenüber einigen Sportlern geäußert haben.

