Fußball-Prominenz schlägt in Bad Bentheim ab

apa Bad Bentheim. Die Ex-Fußballer Thomas Allofs, Holger Fach und Roy Präger, der ehemalige Fifa-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer sowie 13 weitere „Gofus“ haben am Sonntag in Bad Bentheim für den guten Zweck ihre Golfschläger geschwungen. Der Golfclub (GC) Euregio hatte anlässlich seines 30. Geburtstags ein Charity-Turnier veranstaltet.

Der Vorstand des GC Euregio wollte zum runden Bestehen des Vereins etwas besonderes auf die Beine stellen – und das ist ihm mit dem Ausrichten des Charity-Turniers und der einhergehenden Zusage der „Gofus“ auch gelungen. Präsident Erich Theisen und die Mitglieder des Vereins durften am Sonntagmittag bei bestem Golfwetter zahlreiche bekannte Gesichter auf ihrer Anlage begrüßen.

Bei den „Gofus“ – den golfspielenden Fußballern – handelt es sich um ehemalige Sportler und Funktionäre aus der Fußballbranche, die sich nach dem Ende ihrer Karriere gemeinsam über den Verein beim Golfspielen für einen guten Zweck engagieren. Auch die Teilnahme in Bad Bentheim war verbunden mit der Förderung eines gemeinnützigen Projektes: Der Erlös am Ende des Tages kam dem „Gofus“-Projekt „Platz da“ zugute. Das Ziel der Initiative ist, sozial und wirtschaftlich schwächer gestellte Kinder und Jugendlichen zu fördern. In Ochtrup soll deshalb nun in absehbarer Zeit ein mobiler, innerstädtischer Court entstehen. Als gegen Sonntagmittag 17 Flights zeitgleich mit dem Kanonenstart abschlugen, waren im Teilnehmerfeld allerdings nicht nur Prominente aus der Fußballbranche, sondern auch Golfamateure aus der Musikbranche vertreten. Klaus Baumgart etwa, der der Öffentlichkeit durch das Schlagerduo „Klaus und Klaus“ bekannt wurde oder Helmut Zerlett versuchten sich auf der 18-Loch-Anlage. Die einzelnen Flights setzten sich jeweils aus einem Mitglied der „Gofus“ und zumeist drei Mitgliedern des GC Euregio zusammen. So konnte beim Lauf entlang der sechs Kilometer langen Strecke gemeinsam über das Hobby gefachsimpelt werden.

Roy Präger, ehemaliger Bundesligaspieler in Diensten des Hamburger Sportvereins und des VfL Wolfsburg, trat gemeinsam mit Erich Theisen, Frank Everding und Ralf Oelerich an. Der Ex-Kicker lobte die Anlage des GC Euregio: „Es macht Spaß auf dem gepflegten Grün zu spielen und neue Leute kennenzulernen.“ Thomas Allofs, ehemalige Nationalspieler und Bundesliga-Torjäger, sah das ähnlich: „Die Anlage ist in einem hervorragenden Zustand“.

Nach dem Turnier lud Moderator Peter Oeinck zur Talkrunde mit den Gästen: Dabei debattierte er Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer, dem früheren Bundesligatrainer Reinhard Saftig, Holger Fach und Paul Schomann über die aktuellen Themen der Fußballwelt. Den Sieg beim Charity-Turnier in der Brutto-Wertung sicherte sich der Flight um Thomas Brdaric, Thosten Lücke, Wolfgang Pielsticker und Alfred Woltering. Die Netto-Wertung konnten Jörn Romeiß, Simone Korn, Carina Frias santamaria und Hans-Georg Gärthöffer für sich entscheiden.