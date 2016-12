Furioser Start im Baugebiet Deegfeld-Nord II

Wegen hoher Nachfrage hat die Stadt Nordhorn die 60 Bauplätze im Neubaugebiet Deegfeld-Nord II eher vermarktet als geplant. Ab Januar 2017 werden an der Süskindstraße die ersten Neubauten aus dem Boden schießen.

Nordhorn. Viel schneller als erwartet waren von Anfang an die Bauplätze im Neubaugebiet Deegfeld-Nord verkauft worden. Hatte man bei der Planung der Neubauflächen am nordöstlichen Stadtrand anfänglich geglaubt, nun Baulandreserven für die nächsten 15 Jahre zu haben, die nach und nach vermarktet werden könnten, so wurde die Stadt bald von den Anfragen nach diesen neuen Bauplätzen überrollt. Deshalb wurden die Flächen des zweiten Bauabschnitts im Herbst 2015 vorzeitig überplant und seit Anfang 2016 zum Verkauf erschlossen.

Diese Erschließung begann am 22. Februar zunächst mit dem Bau der Abwasserkanäle, der Anfang Juni beendet war. Die Kosten für den Kanalbau beziffert die Stadt auf rund 270.000 Euro. Die eigentlichen Straßenbauarbeiten begannen dann Anfang August und zogen sich bis zum 4. November hin. Für den bisherigen Teilausbau ohne Seitenstreifen, Grünanlagen und Beleuchtung sowie die dazugehörigen Erdarbeiten wurden weitere 500.000 Euro aufgewendet.

In dem Neubaufeld, das vom neuen Kreisverkehr Nach Schleuse I/Döppersweg aus über die Süskindstraße erreicht wird, entstanden insgesamt 60 Bauplätze. Sie wurden zu Preisen von 75 bis 104 Euro pro Quadratmeter, zuzüglich rund 23 Euro pro Quadratmeter für Erschließungs- und Vermessungskosten auf dem Markt gebracht. Interessenten gab es mehr als genug: Rund 150 Bewerber hatten sich zuvor bei der Stadt für dieses Baugebiet vormerken lassen. Zu den drei Vergabeveranstaltungen im Juni, September und November wurden insgesamt 85 Bewerber eingeladen, davon haben 57 einen Bauplatz gekauft.

Somit sind jetzt noch ganze drei Bauplätze zu haben. Sie werden im Januar den noch in der Liste stehenden Bewerbern zum Kauf angeboten. Bei noch 66 Bewerbern geht die Stadt davon aus, dass auch diese letzten drei Bauplätze schnell vergeben werden können.

Unterdessen haben die ersten Bauherren bereits mit den Gründungsarbeiten für ihr Haus begonnen. Im Januar werden weitere folgen, so dass für das Frühjahr in dem Gebiet ein regelrechter Bauboom erwartet wird.

Die Stadt geht davon aus, dass die 60 Bauplätze sehr schnell bebaut werden. Je nach Fortschritt der privaten Bauvorhaben könnte die endgültige Herstellung der Straßen, Wege und Grünflächen somit noch im Jahre 2018 erfolgen.