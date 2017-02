Fürth stürzt Hannover 96 von Tabellenspitze

Mehr aus diesem Ressort

Uli Hoeneß ist wieder der Oberboss des FC Bayern. Auf die Wahl zum Präsidenten folgt die Rückkehr an die Spitze des Aufsichtsrates. Als Chefkontrolleur des Vorstandes komplettiert der 65-Jährige seine Macht und seinen Einfluss beim deutschen Fußball-Rekordmeister. mehr...

Was für ein Ende einer Davis-Cup-Partie. Weil der Kanadier Shapovalov aus Verärgerung den Ball wegschlug und dabei den Schiedsrichter im Gesicht traf, wurde er disqualifiziert. mehr...

So dramatisch war noch kein Super Bowl! Tom Brady führt seine New England Patriots zur historischen Aufholjagd. In der ersten Verlängerung eines NFL-Finals holt sich der Favorit den fünften Titel - und viele Rekorde. Donald Trump ist einer der ersten Gratulanten. mehr...