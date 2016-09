Für neue Feuerwache werden Freiwillige gesucht

Zu einem „Schnuppertag“ hatte am Sonntag die Feuerwehr Nordhorn in die Feuerwache am Richterskamp eingeladen: Gesucht werden neue Mitglieder, um die Außenstelle für den südwestlichen Stadtbereich zu verstärken.

gn Nordhorn. Insgesamt 21 Interessenten informierten sich über die Arbeit der Freiwillige Feuerwehr Nordhorn. Seit knapp zwei Monaten ist die neue Feuerwache einsatzbereit und war seitdem auch bereits einige Male im Einsatz.

Derzeit ist allerdings lediglich ein Zug von der Wietmarscher Straße zum Richterskamp „abkommandiert“: Mittelfristig soll aus dem ausgelagerten Zug jedoch eine eigenständige Ortsfeuerwehr entstehen und die Mitgliederzahl von derzeit rund 40 Kameraden und Kameradinnen etwa verdoppelt werden. Der „Schnuppertag“ sollte speziell aus dem südwestlichen Stadtbereich neue Mitglieder für die Feuerwehr begeistern.

Die 21 möglichen neuen Kameraden wurden am Richterskamp von der Wehrführung begrüßt, bevor es mit den Einsatzfahrzeugen in Richtung der Wache an der Wietmarscher Straße ging. In einem kurzen theoretischen Teil erklärten die zwei stellvertretenden Ortsbrandmeister die Strukturen der Feuerwehr. Im Anschluss wurde den Interessenten an vier Stationen die aktive Arbeit der Feuerwehr an den Einsatzfahrzeugen erklärt.

Den gemütlichen Abschluss des „Schnuppertages“ machte ein gemeinsames Grillen mit vielen Gesprächen über die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr. „Die Feuerwehr Nordhorn ist guter Hoffnung, einige Kameraden aus den Reihen der Besucher gewinnen zu können und kann den Tag als vollen Erfolg verbuchen“, teilte nach dem „Schnuppertag“ Feuerwehr-Stadtpressewart Holger Schmalfuß mit.