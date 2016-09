Für Hornissen und Wespen ist bald Saisonende

gn Nordhorn. In diesen Tagen erhält der Naturschutzbund NABU wieder zahlreiche Anfragen nach der Gefährlichkeit von Wespen- und Hornissennestern. „Kein Wunder“, meint Jutta Over von der NABU-Regionalgeschäftsstelle. Denn die Völker seien im Laufe des Sommers auf eine stattliche Größe herangewachsen, sodass sie oft jetzt erst richtig auffallen. In den meisten Fällen reichten ein paar Fakten aus dem Leben dieser Tiere aber aus, um Besorgnisse aus dem Weg zu räumen. So existieren diese Insektenvölker nur wenige Monate. Im Herbst stirbt das Volk bis auf die Königin ab. Diese überwintert an einem frostfreien Platz, etwa in einem Stubbenhaufen im Wald. Im Frühjahr beginnt sie dann, an einer geeigneten Stelle ein neues Nest zu bauen und ein neues Volk zu gründen.

Hornissen und einige Wespenarten bauen kunstvolle Papiernester. Das Material stellen sie selbst her, aus Speichel und feinen Holzraspeln, die sie von Totholzstämmen, Holzlatten oder auch von unbehandelten Gartenmöbeln abraspeln. „Diese zarten Gebilde sind natürlich nicht ewig haltbar“, informiert der NABU. Alte Nester vom Vorjahr werden daher nicht wieder besiedelt und dürften ruhig entfernt werden, wenn sie verlassen wurden.

Wespenarten, die solche Papiernester bauen, seien relativ harmlos, heißt es weiter. Bei den aggressiveren Tieren, die sich nicht vom Pflaumenkuchen oder von der Cola auf der Terrasse abhalten lassen, handelt sich in der Regel um Arten, die Erdnester bewohnen. Auch die Hornisse sei eher scheu und habe es weder auf den Menschen noch auf dessen Kuchen abgesehen. Sie lebt von Insekten und deren Raupen, die sie als Nahrung für die Brut ins Nest einträgt.

Der NABU rät daher zu Gelassenheit. Zu den Nestern sollte man etwas Abstand halten und nicht direkt in der Einflugschneise Arbeiten verrichten. Bei kühleren Temperaturen, zum Beispiel in den Morgenstunden, sei aber durchaus einmal ein Blick aus der Nähe erlaubt, um die feinen Nestkonstruktionen zu bewundern.

