Für den SV Bad Bentheim geht es um wichtige Punkte

Bad Bentheim. Im letzten Spiel des Jahres stehen für den SV Bad Bentheim ganz wichtige Punkte auf dem Spiel. Für den Tabellen-14. der Fußball-Landesliga geht es am Sonntag bei Hansa Friesoythe (14 Uhr) darum, gegen einen direkten Konkurrenten den Abstand zum unteren Tabellen-Mittelfeld zu verkürzen. Die Friesoyther werden auf Platz elf geführt – und damit direkt vor den fünf Abstiegsplätzen. Mit 21 Punkten haben sie allerdings schon einen ordentlichen Vorsprung gegenüber dem SVB (11).

Der Trend spricht allerdings nicht unbedingt für die Gastgeber, die zuletzt von zwei Spielausfällen betroffen waren. Seit dem 4:3-Sieg am 30. September bei Kickers Emden haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen. In den sechs Spielen seither sprangen bei drei Niederlagen nur drei Unentschieden heraus. Der SV Hansa zehrt noch immer von einem exzellenten Start; in den ersten fünf Saisonspielen gab es vier Siege, darunter der 1:0-Erfolg im Hinspiel in Bad Bentheim, und ein Unentschieden.

Die Bentheimer haben vor einer Woche beim 3:3 gegen Kickers Emden zwar in letzter Minute noch den Sieg gegen den Tabellenzweiten aus der Hand gegeben, dennoch erhofft sich Jörg Husmann von dem Teilerfolg frischen Schwung: „Wir haben ein tolles Spiel gemacht“, sagt der Spielertrainer, der mit seinem Trainer-Kollegen Mario Fischer bis auf die Langzeitverletzten und den dienstlich verhinderten Dennis Maschmeier den kompletten Kader zur Verfügung hat. „Das ist für uns die Chance, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen“, sagt Husmann. Die Chance mit zwei, drei Siegen in Folge den Anschluss zu schaffen, sei immer noch gegeben, allerdings: „Wir müssen nicht nur den Rechenschieber betätigen“, sagt Husmann, „sondern auch mal anfangen zu punkten, sonst läuft uns irgendwann die Zeit davon.“

