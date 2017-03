Fünf Verletzte bei Unfall in Schüttorf

Zwei Autos sind am Sonntagmittag in Schüttorf zusammengestoßen. Dabei erlitten fünf Personen leichte Verletzungen.

gn Schüttorf. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Ohner Straße in Schüttorf sind fünf Personen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr ein 25-jähriger Mann mit einem VW Golf auf der Ohner Straße in Richtung Ohne. Er geriet in einer scharfen Rechtskurve unmittelbar vor dem Bahnübergang aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und auf nasser Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß sein Auto mit einem entgegenkommenden Audi A6 zusammen. Der 25-jährige Audifahrer und drei weitere Mitfahrer in dem Auto und der Fahrer des VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden.