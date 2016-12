FSV Mainz mit Vollgas gegen Qäbälä

dpa Mainz. Doch FSV-Trainer Martin Schmidt sieht darin keinen Grund, die Partie am Donnerstagabend abzuschenken. „Wir nehmen das Spiel sehr, sehr ernst“, versicherte Schmidt und kündigte Vollgas-Fußball an: „Da geht es nicht um Nichts, sondern darum, sich zu beweisen. Wir wollen gewinnen.“

Immerhin wäre es der erste Heimsieg in der Europa League für die Mainzer. Schmidt will deshalb auch weitgehend auf seine eingespielte Formation setzen. Gegenüber dem vergangenen Bundesligaspiel gegen Bayern München (1:3) will er „nicht sieben Spieler rausnehmen und sieben andere reintun“, kündigte der Schweizer an.

Die Mannschaft ist heiß darauf, sich auf Europas Fußball-Bühne noch einmal zu beweisen. „Wenn wir 100 Prozent unseres Leistungsvermögens abrufen, sind wir das bessere Team“, erklärte Mittelfeldspieler Fabian Frei. Das wolle man zeigen.

Schmidt sieht in der internationalen Bewährungsprobe auch eine gute Gelegenheit, sich Selbstvertrauen für den Liga-Alltag zu holen. Schon am Sonntag müssen die Mainzer bei Borussia Mönchengladbach bestehen. „Nach zuletzt zwei Niederlagen ist es sehr, sehr wichtig, dass man Tore schießt und gewinnt. Wir wollen am Ende etwas Zählbares haben, um dann mit einem guten Gefühl nach Mönchengladbach zu fahren“, sagte Schmidt.