Früher Anpfiff: ECN trifft um kurz nach 7.30 Uhr

Angesichts der ungewöhnlichen Uhrzeit des Jugend-Eishockeyspiels fehlte den Talenten des EC Nordhorn in Rostock die Frische; sie verloren 6:10. Am Sonntag spielt der Verbandsliga-Meister daheim gegen die „Freibeuter“.

Nordhorn. Die Uhr zeigte kurz nach halb Acht, als Kevin Zimbelmann den Puck auf Jonas Korecker passte und dieser den Rostocker Torwart Lenny Scharf überwand. Das Eishockey-Jugendteam des EC Nordhorn führte an diesem frühen Sonntagmorgen in der Eishalle Rostock nach 5:45 Spielminuten mit 1:0. Am Ende unterlagen die ECN-Talente allerdings dem gastgebenden Schlusslicht Rostocker EC mit 6:10 (1:2, 2:3, 3:5). Die von Heiko Niere trainierten Nordhorner haben diese Saison noch nie so früh auf dem Eis gestanden. Um 2 Uhr nachts war der Nordhorner Tross Richtung Ostsee aufgebrochen. „Meinen Jungs war anzumerken, dass ihnen die Nacht fehlte“, sagte der Coach und meinte angesichts der Rahmenbedingungen: „Das ist sicher nicht im Sinne des Erfinders.“ Andere Hallenzeiten standen der Rostocker Jugend jedoch nicht zur Verfügung.

Kurz vor Saisonende lieferten sich Nordhorn und Rostock dennoch einen harten Kampf. Sven Hüer und Artur Weber trafen für den ECN im zweiten Drittel, doch die Rostocker waren an diesem Morgen insgesamt aufgeweckter: Über 6:3 zogen sie auf 10:4 davon, ehe der ECN noch etwas verkürzen konnte. Im drittel Drittel trafen Luca Brunsmann, Artur Weber und Kevin Zimbelmann. „Rostock wäre unter anderen Umständen sicher zu schlagen gewesen“, meinte Heiko Niere.

Heimspiel gegen „Freibeuter“ weckt Erinnerungen an Spielabbruch im Oktober

Am Sonnabend steht der Mannschaft bereits die nächste lange Tour bevor. Um 10 Uhr gastiert die Jugend beim EHC Timmendorfer Strand, ehe am darauffolgenden Wochenende zwei Heimspiele auf dem Programm stehen. Das ECN-Quartett Nick Jurk, Jonas Cremers, Sven Hüer und Kevin Zimbelmann ist zudem auch noch kommenden Sonntag für die Verbandsliga-Mannschaft des EC Nordhorn im Einsatz. In seinem letzten Saisonspiel trifft der überlegene Meister um 18 Uhr in der heimischen Eissporthalle auf die „Freibeuter“ aus Rostock. Der Name weckt Erinnerungen an das erste Duell am 30. Oktober im „Grafschafter Sportpark“: Die Gäste, in der ersten Saisonhälfte noch der erste Verfolger der Nordhorner, waren nur zu Zehnt angetreten, und nach einer Verletzung des Torwarts wurde die Partie bereits nach 13 Minuten abgebrochen. Seitdem sind die Rostocker auf den vierten Platz abgerutscht. Dem ECN kann‘s egal sein, solange die Partie am Sonnabend über die volle Spielzeit von 60 Minuten läuft.